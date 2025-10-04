Trabzon 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 27°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranının ise %48 civarında olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 5 Ekim Pazar günü hava sıcaklığının 22°C olması öngörülüyor. 6 Ekim Pazartesi günü de hava sıcaklığının 22°C civarında olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor. Ancak yüksek UV endeksi nedeniyle güneşe çıkarken koruyucu önlemler almak önemlidir. Gün boyunca bol su içerek vücudunuzu dinç tutmalısınız. Ayrıca aşırı sıcakların etkisini azaltmak için hafif ve açık renk giysiler seçebilirsiniz. Gerekirse şapka veya güneş gözlüğü kullanmayı unutmayın. Bu şekilde sağlığınızı korur ve dışarıda geçireceğiniz zamanın tadını çıkarabilirsiniz.