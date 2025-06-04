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Trabzon 04 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 04 Haziran Çarşamba hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Trabzon 04 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Trabzon'da 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları ise 17°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının Trabzon için tipik değerleridir. Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklığı 17.5°C, gece sıcaklığı ise 14.1°C'dir.

5 Haziran Perşembe'den 7 Haziran Cumartesi'ye kadar hava durumu benzer şekilde devam edecek. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 20-23°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 16-17°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının Trabzon için tipik değerleridir.

Trabzon'un Haziran ayındaki iklimi, genellikle %85 nem oranı ve 148 mm yağış miktarı ile karakterizedir. Bu dönemde ortalama 12 yağmurlu gün ve 8 güneşli saat bulunmaktadır.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri için uygundur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde bol su içmeye özen gösterin. Gündüzleri güneş ışığından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız da cildinizi korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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