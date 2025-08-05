Trabzon 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu ve nemli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 27°C civarında, gece ise 25°C seviyelerinde olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan hafif hızla esecek. Nem oranı %87 civarında olacak.

6 Ağustos Çarşamba günü hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklık gündüz 27°C, gece ise 25°C civarında kalacak. 7 Ağustos Perşembe günü hava daha sakin olacak. Gündüz sıcaklık 28°C, gece ise 24°C seviyelerinde seyredecek. 8 Ağustos Cuma günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 31°C, gece ise 25°C civarında olması tahmin ediliyor. 9 Ağustos Cumartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülmekte. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı 24°C olacak. 10 Ağustos Pazar günü hava daha sakinleşecek. Gündüz sıcaklık 27°C, gece ise 23°C civarına inecek.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Gök gürültülü sağanak yağışların olduğu günlerde açık alanlardan uzak durmak önemlidir. Yüksek sıcaklık günlerinde bol su içmek gerekmektedir. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlardaki uçabilecek nesnelerden uzak durmak ve dikkatli olmak gerekir.