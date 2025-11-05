HABER

Trabzon 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 8.3°C, en yüksek sıcaklık ise 16.8°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5.6 km/saat ile serinletici etki yaratacak. Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Cumartesi ve Pazar günleri kapalı hava koşulları bekleniyor. Kapalı havalarda dikkatli olmak ve güncel hava durumunu takip etmek önemli bir gereklilik.

Trabzon'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 8.3°C, en yüksek sıcaklık ise 16.8°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %50 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 5.6 km/saat olarak hesaplandı. Gün doğumu saati 06:56, gün batımı saati ise 17:13’tür.

Perşembe günü hava daha sakin olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 17°C arasında değişecek. Cuma günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 18°C arasında seyredecek. Cumartesi ve Pazar günleri hava kapalı kalacak. Sıcaklıklar 16°C ile 19°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içinde hava daha ılımandır. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Nem oranı yüksek olan günlerde solunum yolu rahatsızlığı olanlar dışarıda vakit geçirirken dikkat etmelidir. Hafta sonu kapalı hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu güncel olarak takip etmesi faydalı olacaktır.

