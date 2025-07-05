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Trabzon 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önemli faktörleri içeriyor.

Trabzon 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Trabzon'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önemli faktörleri içeriyor. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Sabaha karşı sıcaklık 22°C, gündüz 25°C, akşam 24°C ve gece 21°C olacak. Rüzgar sabah saatlerinde 10 km/saat, gündüz 13 km/saat, akşam 12 km/saat ve gece 5 km/saat hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %70 ile %77 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklık 24°C civarında olacak. 7 Temmuz Pazartesi günü de 24°C'ye yükselecek. Bu süre zarfında hava genellikle güneşli kalacak. Yağış ihtimali düşük.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağmurlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olabilir. Gündüz saatlerinde güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sıcaklıkların 24°C civarında olması, rahat bir gün geçirmenize olanak tanıyacak.

Rüzgar hızları gün boyunca 5 km/saat ile 13 km/saat arasında değişecek. Deniz kenarında vakit geçirecekler için hafif bir esinti sağlanacak. Nem oranı %70 ile %77 arasında olduğu için, hava kalitesi etkilenecek. Nemden rahatsız olanların dikkatli olması gerekebilir.

Trabzon'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve günlük planlamalar için genellikle uygun görünüyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde olası hafif yağmurlara karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Nem oranını göz önünde bulundurmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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