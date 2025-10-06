HABER

Trabzon 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 19°C civarındadır.

Hazar Gönüllü

Trabzon'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 19°C civarındadır. Az bulutlu bir hava ile gün başlayacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C'ye kadar yükselecek. Açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar 21°C civarında seyredecek. Hava az bulutlu kalacaktır. Rüzgar sabah saatlerinde güneybatıdan saatte 7 km hızla esecek. Gündüz saatlerinde kuzeydoğudan saatte 9 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %75 olarak ölçülür. Gündüz %69, akşam %77 ve gece %78 seviyelerinde olacaktır.

Salı günü hava sıcaklığının 22°C olması tahmin edilmektedir. Çarşamba günü sıcaklıkların 25°C olacağı öngörülüyor. Perşembe günü sıcaklıkların 22°C seviyelerinde kalması bekleniyor. Cuma günü ise 20°C civarında seyredecektir. Hafta sonu hava sıcaklıkları 20°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak güneşli ve ılıman olacaktır. Ancak, Perşembe günü şiddetli sağanak yağışlar beklenmektedir. Bu gün için hazırlıklı olmak faydalıdır. Şiddetli yağışlar ani su baskınları ve trafik kazaları riskini artırabilir. Perşembe günü dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek önemlidir. Ayrıca uygun ayakkabılar bulundurmak da faydalı olacaktır. Şemsiye veya yağmurluk almak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Yoğun yağış saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekmektedir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak güvenliğinizi artıracaktır.

