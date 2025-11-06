HABER

Trabzon 06 Kasım Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da hava durumu 6 Kasım 2025'te 15°C ile başlayacak ve gündüz 18°C'ye yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar sabah 6 km, gündüz 8 km, akşam 6 km ve gece 7 km hızla esecek. Nem oranı ise %71 ile %80 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava ılıman ve bulutlu devam ederken, dışarıda vakit geçirmek için kat kat giyinmek ve yağmurluk bulundurmak önemli. İşte detaylar...

Trabzon'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 15°C civarında olacak. Hava parçalı bulutlu şekilde başlayacaktır. Gündüz sıcaklık 18°C'ye yükselecek. Bulutlu bir hava hakim olacaktır. Akşamda sıcaklık 16°C, gece ise 14°C olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar sabah saatlerinde güneybatıdan saatte 6 km hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar doğudan saatte 8 km hız yapacak. Akşam saatlerinde güneyden saatte 6 km ve gece saatlerinde güneyden saatte 7 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %71, gündüz %72, akşam %80 ve gece %72 seviyelerinde olacaktır.

Hava durumu önümüzdeki günlerde ılıman ve bulutlu şekilde devam edecektir. 7 Kasım Cuma hava açık olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 15°C arasında değişecektir. 8 Kasım Cumartesi hava kapalı kalacak. Sıcaklıklar 19°C ile 16°C arasında seyredecektir. 9 Kasım Pazar gününde hava yine kapalı olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 15°C arasında devam edecektir.

Bu dönemde hava ılıman ve bulutlu olduğu için dışarıda vakit geçirmek uygun bir ortam sunmaktadır. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da önemlidir. Nem oranı yüksek olduğu için terleme sorunları yaşanabilir. Rahat ve nem emici kıyafetler tercih etmek daha konforlu olmanızı sağlayacaktır. Rüzgar hızının düşük olması açık hava etkinliklerini olumsuz etkilemeyecektir. Yine de ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli kontrol etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

hava durumu Trabzon
