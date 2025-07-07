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Trabzon 07 Temmuz 2025 Pazartesi Hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 07 Temmuz 2025 Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Trabzon 07 Temmuz 2025 Pazartesi Hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Trabzon'da 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu, genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 24°C civarında, gece ise 20°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 9 km/saat olacak ve yağış beklenmiyor.

8 Temmuz Salı günü sıcaklık 25°C gündüz, 21°C gece olarak tahmin ediliyor. 9 Temmuz Çarşamba günü 26°C gündüz, 22°C gece sıcaklıkları bekleniyor. 10 Temmuz Perşembe günü, sıcaklıkların 27°C gündüz, 23°C geceye ulaşması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Yaz aylarında güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle, güneşe maruz kalırken dikkatli olmalısınız. Uzun süreli güneşe maruz kalma, cilt kanseri riskini artırabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak, şapka ve uygun giysilerle korunmak faydalı olacaktır.

Yaz aylarında hava sıcaklıkları artarken, su tüketimini artırmak önemlidir. Dehidrasyon, baş ağrısı ve halsizlik gibi sorunlara yol açabilir. Gün boyunca yeterli miktarda su içmeye özen gösterin. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınmak, hafif ve sindirimi kolay yiyecekleri tercih etmek sindirim sisteminizi rahatlatır.

Yaz aylarında hava koşulları hızlı bir şekilde değişebilir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmekte fayda var. Planlarınızı buna göre yaparak olası sürprizlerden kaçınabilirsiniz. Özellikle açık hava etkinlikleri planlarken, hava durumunu göz önünde bulundurun ve gerektiğinde planlarınızı esnek tutun.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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