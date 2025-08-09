HABER

Trabzon 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte kısmen güneşli olacak.

Trabzon 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Trabzon'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte kısmen güneşli olacak. Sıcaklıkların 30°C civarında, gece ise 24°C civarında olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde, 10 Ağustos Pazar günü yer yer sağanaklar görülecek. 11 Ağustos Pazartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. 12 Ağustos Salı günü güneşli hava bekleniyor. 13 Ağustos Çarşamba günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. 14 Ağustos Perşembe günü zaman zaman bulutlu ve güneşli olacak. 15 Ağustos Cuma günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava söz konusu.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde ani su baskınları ve sel riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Sokaklarda biriken su birikintileri sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı ve su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Ayrıca, yağışların ardından çamur kaymaları ve toprak kaymaları gibi doğal afetlere karşı da hazırlıklı olunmalıdır.

Günlük hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek, olası hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu şekilde, kişisel güvenliğinizi ve çevrenizi koruyabilirsiniz.

