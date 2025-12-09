HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 09 Aralık Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 9 Aralık 2025 Salı günü için hava durumu raporuna göre, sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık 12°C ile 15°C arasında seyrederken, nem oranı %64 civarında bulunacak. Ardından 10 ve 11 Aralık günlerinde hafif yağmur bekleniyor. Bu süreçte, hava koşulları soğuyacak ve yağışlar artış gösterecek. Dışarıda su geçirmez giysi ve şemsiye bulundurmak hayati önem taşıyor. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak gerekecek.

Trabzon 09 Aralık Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Trabzon'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu sağanak yağışlı olacak. Sıcaklık 12°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı %64 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 1.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:32'dir. Gün batımı saati 16:51'dir.

10 Aralık Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. 11 Aralık Perşembe de hafif yağmur geçişleri olacak. 12 Aralık Cuma günü yer yer sağanak yağışlar sürecek. Sıcaklıklar 10°C ile 14°C arasında kalacak. Nem oranı %86 ile %99 arasında seyredecek. Rüzgar hızları 1.3 km/saat ile 2.8 km/saat arasında değişecek.

Bu dönemde yağışların artması bekleniyor. Hava koşulları daha da soğuyacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler kullanmak önemlidir. Şemsiye bulundurmak da ıslanmaktan korunmak açısından faydalıdır. Düşük sıcaklıklar nedeniyle hipotermi riski artacaktır. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumak için gereklidir. Rüzgarın hafif olacağı düşünülüyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Gerektiğinde korunaklı alanlara sığınmak akıllıca olmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydiSuriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi
İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor? Resmi açıklama geldiİstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor? Resmi açıklama geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Özgür Erdursun asgari ücret için çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Özgür Erdursun asgari ücret için çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.