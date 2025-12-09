Trabzon 09 Aralık Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu sağanak yağışlı olacak. Sıcaklık 12°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı %64 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 1.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:32'dir. Gün batımı saati 16:51'dir.

10 Aralık Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. 11 Aralık Perşembe de hafif yağmur geçişleri olacak. 12 Aralık Cuma günü yer yer sağanak yağışlar sürecek. Sıcaklıklar 10°C ile 14°C arasında kalacak. Nem oranı %86 ile %99 arasında seyredecek. Rüzgar hızları 1.3 km/saat ile 2.8 km/saat arasında değişecek.

Bu dönemde yağışların artması bekleniyor. Hava koşulları daha da soğuyacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler kullanmak önemlidir. Şemsiye bulundurmak da ıslanmaktan korunmak açısından faydalıdır. Düşük sıcaklıklar nedeniyle hipotermi riski artacaktır. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumak için gereklidir. Rüzgarın hafif olacağı düşünülüyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Gerektiğinde korunaklı alanlara sığınmak akıllıca olmayacaktır.