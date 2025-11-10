HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 10-15 Kasım 2025 tarihleri arasında hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Kasım'da kısmen güneşli, 11 Kasım'da bulutlu bir hava bekleniyor. Sırasıyla hava sıcaklıkları 19°C ile 12.8°C arasında değişecek. Nem oranı %90-99 seviyelerinde seyredecek. Yağmur ihtimali özellikle 13 Kasım'da artacak, rüzgar hızı günler boyunca 0.5 km/s ile 10.4 km/s arasında değişecek. Dışarıda uygun giyinmek ve dikkatli olmak önemli.

Trabzon 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Trabzon'da 10 Kasım 2025 Pazartesi gününün hava durumu kısmen güneşli ve puslu olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığı 19°C civarında olacak. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 14°C'ye düşecektir. Nem oranı %93 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 0.5 km/s civarında olacaktır. Gün doğumu saati 07:01, gün batımı 17:06 olarak hesaplanmıştır.

Salı günü, 11 Kasım 2025, yüksek bulutlar arasında güneşin görülmesi beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 22°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında olacaktır. Nem oranı %99 seviyelerinde kalacaktır. Rüzgar hızı 5.1 km/s olarak tahmin edilmektedir.

Çarşamba günü, 12 Kasım 2025, puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 14°C olarak öngörülmektedir. Nem oranı %90 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 10.4 km/s olarak tahmin edilmektedir.

Perşembe günü, 13 Kasım 2025, geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı 14°C civarında olacak. Nem oranı %95 seviyelerinde kalacaktır. Rüzgar hızı 2.4 km/s olarak öngörülmektedir.

Cuma günü, 14 Kasım 2025, bulutlar arasında ara ara güneşin görülmesi beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 17°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında olacak. Nem oranı %95 seviyelerinde kalacaktır. Rüzgar hızı 2.4 km/s olarak tahmin edilmektedir.

Cumartesi günü, 15 Kasım 2025, orta şiddetli çiseleyen yağmurlar beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 12.8°C, gece sıcaklığı 8°C civarında olacaktır. Nem oranı %95 seviyelerinde kalacaktır. Rüzgar hızı 2.4 km/s olarak öngörülmektedir.

Trabzon'un Kasım ayındaki genel hava durumu ortalama yüksek sıcaklıkların 16.5°C ve düşük sıcaklıkların 6.4°C civarında olduğunu göstermektedir. Yağış miktarları ay boyunca 0 mm ile 9 mm arasında değişmektedir. En yağışlı günler genellikle 11 Kasım gibi tarihlerde görülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde solunum yolu rahatsızlıklarına karşı dikkatli olunmalı. Gerekirse koruyucu maskeler kullanılmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda düşme riski olabilir. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek vücut ısısını dengede tutmak açısından önemlidir. Olası hastalıklardan korunmak için dikkat edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devlet erkanı 10 Kasım’da Ata'nın huzurunda!Devlet erkanı 10 Kasım’da Ata'nın huzurunda!
Asırlık çınarlar 10 Kasım'ı anlattıAsırlık çınarlar 10 Kasım'ı anlattı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.