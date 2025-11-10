Trabzon 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 10 Kasım 2025 Pazartesi gününün hava durumu kısmen güneşli ve puslu olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığı 19°C civarında olacak. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 14°C'ye düşecektir. Nem oranı %93 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 0.5 km/s civarında olacaktır. Gün doğumu saati 07:01, gün batımı 17:06 olarak hesaplanmıştır.

Salı günü, 11 Kasım 2025, yüksek bulutlar arasında güneşin görülmesi beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 22°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında olacaktır. Nem oranı %99 seviyelerinde kalacaktır. Rüzgar hızı 5.1 km/s olarak tahmin edilmektedir.

Çarşamba günü, 12 Kasım 2025, puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 14°C olarak öngörülmektedir. Nem oranı %90 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 10.4 km/s olarak tahmin edilmektedir.

Perşembe günü, 13 Kasım 2025, geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı 14°C civarında olacak. Nem oranı %95 seviyelerinde kalacaktır. Rüzgar hızı 2.4 km/s olarak öngörülmektedir.

Cuma günü, 14 Kasım 2025, bulutlar arasında ara ara güneşin görülmesi beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 17°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında olacak. Nem oranı %95 seviyelerinde kalacaktır. Rüzgar hızı 2.4 km/s olarak tahmin edilmektedir.

Cumartesi günü, 15 Kasım 2025, orta şiddetli çiseleyen yağmurlar beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 12.8°C, gece sıcaklığı 8°C civarında olacaktır. Nem oranı %95 seviyelerinde kalacaktır. Rüzgar hızı 2.4 km/s olarak öngörülmektedir.

Trabzon'un Kasım ayındaki genel hava durumu ortalama yüksek sıcaklıkların 16.5°C ve düşük sıcaklıkların 6.4°C civarında olduğunu göstermektedir. Yağış miktarları ay boyunca 0 mm ile 9 mm arasında değişmektedir. En yağışlı günler genellikle 11 Kasım gibi tarihlerde görülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde solunum yolu rahatsızlıklarına karşı dikkatli olunmalı. Gerekirse koruyucu maskeler kullanılmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda düşme riski olabilir. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek vücut ısısını dengede tutmak açısından önemlidir. Olası hastalıklardan korunmak için dikkat edilmelidir.