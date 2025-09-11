HABER

Trabzon 11 Eylül Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 11 Eylül Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu yağışlı olacak. İşte detaylar...

Trabzon'da 11 Eylül 2025 Perşembe günü, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 19°C ile 25°C arasında değişmesi öngörülüyor. Nem oranı ise %63 ile %77 arasında olacak. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 7 km ile 16 km arasında esecek.

12 Eylül Cuma günü hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Çoğunlukla güneşli bir gün geçirileceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 20°C ile 25°C arasında olacak. Nem oranı %63 ile %67 arasında değişecek. Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 9 km ile 16 km arasında esecek.

13 Eylül Cumartesi günü hava koşullarının kısmen güneşli olması bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C ile 25°C arasında, nem oranı %65 ile %74 arasında olacak. Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 12 km ile 24 km arasında esecek.

14 Eylül Pazar günü hava koşullarının yine kısmen güneşli olması öngörülüyor. Sıcaklıklar 18°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı %65 ile %79 arasında olacak. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 6 km ile 17 km arasında esecek.

Eylül ayı boyunca Trabzon'da hava sıcaklıkları genellikle 12°C ile 24°C arasında değişiyor. Ay boyunca ortalama yağış miktarı ise yaklaşık 261 mm. Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmanızda yarar var. Yağışlı günlerde yolların kaygan olabileceğini unutmamak önemlidir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır.

