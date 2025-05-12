Trabzon 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı ise 13°C civarında seyredecek. Trabzon'da bu dönemde genellikle yağışlı ve nemli bir hava hakimdir. Mayıs ayında ortalama sıcaklıklar 14°C ile 17.5°C arasında değişmektedir. Bu durum, bölgenin serin ve nemli iklimini yansıtır.

13 Mayıs Salı günü yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Sıcaklıklar gündüz 15°C, gece 12°C civarında olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü de benzer şekilde yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 14°C ile 12°C arasında değişecek. 15 Mayıs Perşembe günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 11°C arasında seyredecek.

Trabzon'un bu dönemdeki hava koşulları, bölgenin tipik iklim özelliklerini yansıtmaktadır. Yağışların yoğun olduğu günlerde, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu bu günlerde, astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önemlidir. Düşük sıcaklıkların yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde, kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız önerilir. Bu şekilde, Trabzon'un değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz.