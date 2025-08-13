HABER

Trabzon 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu artan bulutlarla birlikte kısmen güneşli olacak.

Cansu Akalp

Trabzon'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu artan bulutlarla birlikte kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 28°C'ye kadar yükselebilir. Gündüz sıcaklığının 28°C, gece ise 23°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 17 km hızla esecek. Nem oranı %83 civarında tahmin ediliyor.

14 Ağustos Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 28°C ile 23°C arasında değişecek. 15 Ağustos Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 28°C ile 23°C arasında seyredecek. 16 Ağustos Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 28°C ile 22°C arasında olacak.

Trabzon'un Ağustos ayındaki iklimi yüksek nem oranları ve düzenli yağışlarla karakterizedir. Nem oranı bu dönemde %89 civarındadır. Yağmurlu gün sayısı 15'tir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir.

Sıcak ve nemli hava koşulları, hassas bünyeler için rahatsızlık verebilir. Bu dönemde bol su tüketimi, hafif ve nefes alabilir giysiler tercih edilmesi önerilir. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda su geçirmez bir ceket veya şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Yüksek nem oranı nedeniyle hava kalitesinin düşebileceğini unutmamak gerekir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için olumsuz etkiler yaratabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu dönemlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak ve kapalı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır.

