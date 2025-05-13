Trabzon 13 Mayıs Salı hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 14°C, gece ise 12°C civarında olacak. Bu dönemde ortalama nem oranı %83. Yağış miktarı ise 168 mm olarak kaydedilmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 14 Mayıs Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece ise 12°C olacak. 15 Mayıs Perşembe günü hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece 13°C civarında seyredecek. 16 Mayıs Cuma günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece ise 18°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gerekmektedir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına göre plan yaparak açık hava etkinliklerini yağışsız günlere denk getirmek faydalı olacaktır. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak, bol su içmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.