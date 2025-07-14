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Trabzon 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava durumu belirlenmiştir.

Trabzon 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Trabzon'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava durumu belirlenmiştir. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 24°C ile 27°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Yağışların etkisiyle hava bunaltıcı hale gelebilir.

15 Temmuz Salı günü hafif yağmur etkili olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 27°C arasında seyredecek. 16 Temmuz Çarşamba günü orta şiddetli yağmur devam edecek. Sıcaklıklar 23°C ile 26°C arasında olacak. 17 Temmuz Perşembe günü hava daha açık olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 28°C arasında değişecek. 18 Temmuz Cuma günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C ile 28°C arasında seyredecek. 19 Temmuz Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 23°C ile 27°C arasında olacak. 20 Temmuz Pazar günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 28°C arasında değişecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Sokaklarda biriken su ulaşımı zorlaştırabilir. Altyapı sorunlarına yol açabilir. Yüksek nem oranı nedeniyle hava bunaltıcı olabilir. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalıdır. Günlük hava raporlarını takip ederek planlarınızı en uygun şekilde yapabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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