HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 15 Eylül Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır.

Trabzon 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Trabzon'da 15 Eylül Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 24°C civarında, akşam saatlerinde ise 22°C seviyelerinde beklenmektedir. Nem oranı gün boyunca %74 ile %81 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 km hızla esecektir.

16 Eylül Salı günü bölgesel düzensiz yağmurların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 16.6°C ile 22.7°C arasında değişecek. Nem oranı %73 civarında olacak. Rüzgarın saatte 13 km hızla eseceği tahmin edilmektedir.

17 Eylül Çarşamba günü de bölgesel düzensiz yağmurlar devam edecektir. Sıcaklık 18.9°C ile 22.6°C arasında olacak. Nem oranı %74 seviyelerinde kalacaktır. Rüzgar saatte 18 km hızla esecektir.

18 Eylül Perşembe günü şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 15.8°C ile 20.3°C arasında olacak. Nem oranı %81 seviyelerinde kalacaktır. Rüzgar saatte 15 km hızla esecektir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde, dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Şiddetli yağışların olduğu günlerde su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, planlarınızı buna göre ayarlamak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç hurdaya döndü: Karı koca hastanede vefat etti!Araç hurdaya döndü: Karı koca hastanede vefat etti!
Önce bir iPhone 17 raflara çıksaydı...Önce bir iPhone 17 raflara çıksaydı...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.