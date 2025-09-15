Trabzon 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 15 Eylül Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 24°C civarında, akşam saatlerinde ise 22°C seviyelerinde beklenmektedir. Nem oranı gün boyunca %74 ile %81 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 km hızla esecektir.

16 Eylül Salı günü bölgesel düzensiz yağmurların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 16.6°C ile 22.7°C arasında değişecek. Nem oranı %73 civarında olacak. Rüzgarın saatte 13 km hızla eseceği tahmin edilmektedir.

17 Eylül Çarşamba günü de bölgesel düzensiz yağmurlar devam edecektir. Sıcaklık 18.9°C ile 22.6°C arasında olacak. Nem oranı %74 seviyelerinde kalacaktır. Rüzgar saatte 18 km hızla esecektir.

18 Eylül Perşembe günü şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 15.8°C ile 20.3°C arasında olacak. Nem oranı %81 seviyelerinde kalacaktır. Rüzgar saatte 15 km hızla esecektir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde, dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Şiddetli yağışların olduğu günlerde su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, planlarınızı buna göre ayarlamak faydalı olacaktır.