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Trabzon 16 Mayıs Cuma hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 16 Mayıs Cuma hava durumu belli oldu. Trabzon'da hava durumu parçalı bulutlu olacak.

Trabzon 16 Mayıs Cuma hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık yaklaşık 20°C civarında. Nem oranı %59. Rüzgar güneydoğudan saatte 2.55 km hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Hafta sonu hava koşulları değişecek. 17 Mayıs Cumartesi günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı %80 olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 8.03 km hızla esecek. 18 Mayıs Pazar günü ise hava daha serin ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 15°C arasında seyredecek. Bu günlerde dışarı çıkarken yağmura karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

19 Mayıs Pazartesi günü hava daha bulutlu ve güneşli arası olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 12°C arasında değişecek. 20 Mayıs Salı günü kısmen güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C ile 13°C arasında seyredecek. Bu günlerde hava koşulları daha ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun olacaktır.

Trabzon'un Mayıs ayı genel olarak 14.1°C ortalama sıcaklık, %83 nem oranı ve 168 mm yağışla karakterizedir. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı 13'tür. Özellikle hafta sonu yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafet ve yağmurluk bulundurmak önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olmak ve bol su içmek faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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