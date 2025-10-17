Trabzon 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Ilıman bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %54 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 14.1 km olarak ölçülecek. Gün doğumu 06:35, gün batımı ise 17:38 olarak tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 18 Ekim Cumartesi günü, bulutların arasından ara ara güneş çıkması bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 21°C arasında olacak. 19 Ekim Pazar günü, yer yer sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Sıcaklıklar 15°C ile 20°C arasında değişecek. 20 Ekim Pazartesi günü ise yağmur zamanla azalacak. Hava sıcaklığı 14°C ile 16°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmayın. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Hafta sonu için açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanızda yarar var. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, olası sürprizlere karşı sizi koruyacaktır.