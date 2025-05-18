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Trabzon 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak.

Trabzon 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Trabzon'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece ise 15°C civarında seyredecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun olmayabilir.

19 Mayıs Pazartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 20 Mayıs Salı günü ise orta şiddetli yağmurlu geçeceği öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 17-18°C, gece sıcaklıkları ise 14-16°C arasında değişecek. Yağışların devam edeceği ve nem oranının yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle, nemden korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun aktiviteler planlanmalıdır.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde hava koşulları yağışlı ve serin olacak. Planlar yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak da önem arz etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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