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Trabzon 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ve 30°C'ye kadar yükselen sıcaklıklarla yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor.

Trabzon 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Trabzon'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ve 30°C'ye kadar yükselen sıcaklıklarla yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor. Bu sıcaklıklar, deniz kenarındaki serinletici esintilerle daha katlanılabilir hale geliyor.

Hafta sonu, 19 Temmuz Cumartesi günü, hava biraz daha bulutlanacak. Sıcaklıklar 29°C civarında seyredecek. 20 Temmuz Pazar günü, hava daha da bulutlanarak 28°C'ye düşecek. 21 Temmuz Pazartesi günü ise zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 28°C civarında olacak.

Bu dönemde, sıcak günlerde güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı olacaktır. Özellikle 12:00 ile 16:00 saatleri arasında gölge alanlarda vakit geçirmek veya kapalı mekanlarda bulunmak, aşırı ısınmayı ve güneş çarpmasını önlemek açısından önemlidir.

Yağmurlu günlerde, özellikle 21 Temmuz Pazartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlarda dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Şiddetli yağışlar sırasında su birikintilerinden uzak durmak ve mümkünse kapalı alanlarda kalmak, olası su baskınlarından korunmak açısından faydalı olacaktır.

Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerektiğinde esnek olmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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