Trabzon 19 Eylül Cuma hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 19 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Yerel sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 22°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığının 18°C seviyelerine düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar güney yönünden esecek. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 2 km olacak. Nem oranı ise %68 civarında kalacak. Bu koşullar altında hafif yağmurlar görülebilir.

Cumartesi günü hava sıcaklığı 23°C'ye yükselecek. Yağış ihtimalinin azalması bekleniyor. Pazar günü ise hava sıcaklığı 23°C civarında kalacak. Geç saatlerde yer yer sağanak yağışların görülmesi olası. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor. Yağışların azalacağı öngörülüyor.

Bu dönemde özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı terlemeyi artıracak. Bu nedenle hafif ve nefes alabilen kıyafetler seçmek rahatlık sağlayacaktır. Gün içindeki deniz suyu sıcaklığı 22°C civarında olacak. Bu, denize girmek isteyenler için uygun bir ortam sunar. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Trafikte dikkatli olmak önemli bir konudur.