Trabzon 21 Ekim Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları kısmen güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 18°C civarında olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları da artış gösterecektir. 22 Ekim Çarşamba günü 19°C, 23 Ekim Perşembe günü 21°C ve 24 Ekim Cuma günü 23°C olması beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşullarında değişiklik olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Gün içinde güneşli havanın keyfini çıkarmak önemlidir. Ancak ani yağışlara karşı da dikkatli olunmalıdır.

Nem oranının yüksek olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, nemden korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar da etkili olabilir. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve rüzgarın yönüne göre hareket edilmelidir.

Hava koşullarının hızla değişebileceği akılda tutulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Bu sayede planlarınızı yaparken daha iyi bir yol izleyebilirsiniz.