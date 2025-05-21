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Trabzon 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 21 Mayıs Çarşamba hava durumu kısmen güneşli olacak.

Trabzon 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Trabzon'da 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 18°C civarında olacak. Gün içinde sıcaklık 19°C'ye kadar yükselecek. Gece ise sıcaklığın 12°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güney yönünden esiyor. Hızı saatte 3.54 km olacak. Nem oranı ise %42 civarında öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler olacak. 22 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığının 20°C'ye ulaşması bekleniyor. 23 Mayıs Cuma günü bulutlar artacak ve sıcaklık 22°C'ye yükselecek. 24 Mayıs Cumartesi günü tekrar bol güneş ışığı ve 22°C'lik sıcaklık öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 23 Mayıs Cuma günü hafif yağmur ihtimali var. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının dalgalanması nedeniyle kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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