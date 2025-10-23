HABER

Trabzon 23 Ekim Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava açık ve güneşli başlayacak. Sabah sıcaklığı 9°C, gündüz ise 13°C'ye yükselecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 7°C'ye düşecek, hava parçalı bulutlu olacak. Cuma günü hafif yağmur ihtimali var ve hava bulutlu seyredecek. Sıcaklıklar 23°C civarında olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. İşte detaylar...

Trabzon'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 9°C civarında açık ve güneşli bir hava ile başlayacak. Gündüz sıcaklık 13°C'ye ulaşacak. Hava açık kalacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 7°C civarına düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar sabah 5 km/saat, gündüz 15 km/saat, akşam 5 km/saat ve gece 4 km/saat hızında esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %77, gündüz %64, akşam %98 ve gece %95 civarında olacak. Gün doğumu saati 06:41, gün batımı saati 17:29 olarak tahmin ediliyor.

Cuma günü hava daha bulutlu olacak. Hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 23°C civarında seyredecek. Cumartesi günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C civarında olacak. Pazar günü hava açacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar 19°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak önemli. Uygun ayakkabı ve kıyafetler tercih edilmeli. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Açık alanlarda düşme riski vardır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir. Gün doğumu ve batımı saatlerine göre plan yaparak gün ışığından faydalanabilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinerek sağlığınızı korumaya özen gösterin.

