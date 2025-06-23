Trabzon 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 23 Haziran Pazartesi günü hava durumu, bulutların arasında ara ara görülen güneş ışıklarıyla geçecek. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 18°C civarında olacak. Bu gün yağış beklenmiyor. Hava genel olarak açık olacak.

24 Haziran Salı günü, hava daha da açılacak. Bu gün çoğunlukla güneşli bir hava etkisi yaşanacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 18°C civarında olacak. Bu gün de yağış beklenmiyor. Hava yine genel olarak açık olacak.

25 Haziran Çarşamba günü, parlak güneş ışıkları altında hava sıcaklıkları gündüz 25°C, gece ise 19°C civarında olacak. Bu gün de yağış beklenmiyor. Hava genel olarak açık kalacak.

Trabzon'un Haziran ayı, ortalama 17.5°C gündüz ve 14.1°C gece sıcaklıklarıyla bilinir. Bu dönemde 148 mm yağış gerçekleşir. Nem oranı %85'tir. Yağışlı gün sayısı 13, güneşli saat sayısı ise 8.4'tür.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak açık ve güneşli olması bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor.

Yaz aylarında hava sıcaklıkları zaman zaman yüksek seviyelere ulaşabiliyor. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak faydalı olur. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak önemlidir.

Yaz aylarında nem oranı yüksek olabiliyor. Bu, terleme yoluyla vücudun su kaybını artırabilir. Gün boyunca yeterli miktarda su içmek, vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur.

Yaz aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planları buna göre düzenlemek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.