Trabzon 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'un Nisan ayı tipik olarak serin ve yağışlı geçer. Bu ay ortalama sıcaklık 11.9°C ve yağış miktarı 48 mm'dir. Yağmurlu günlerin sayısı artar. Nem oranı yüksektir. Bu yüzden, açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını takip etmeleri önemlidir.

Yağmurlu ve serin hava koşulları nedeniyle dikkatli olmak gerekir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu yakından izlemelidir. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Sürücüler, özellikle yağmurlu günlerde hız limitlerine uymalı ve dikkatli olmalıdır. Sahilde vakit geçireceklerin deniz suyu sıcaklığının 11°C civarında olduğunu unutmamaları önemlidir. Suya girmeden önce uygun hazırlık yapmaları faydalı olacaktır.