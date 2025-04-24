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Trabzon 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 24 Nisan 2025 Perşembe günü hava durumu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 14°C arasında değişecek. Cuma günü de benzer şekilde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Ancak sıcaklıklar 12°C ile 17°C arasında artacak. Cumartesi günü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların 12°C ile 16°C arasında olması bekleniyor. Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 17°C arasında seyredecek.

Trabzon 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Trabzon'un Nisan ayı tipik olarak serin ve yağışlı geçer. Bu ay ortalama sıcaklık 11.9°C ve yağış miktarı 48 mm'dir. Yağmurlu günlerin sayısı artar. Nem oranı yüksektir. Bu yüzden, açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını takip etmeleri önemlidir.

Yağmurlu ve serin hava koşulları nedeniyle dikkatli olmak gerekir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu yakından izlemelidir. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Sürücüler, özellikle yağmurlu günlerde hız limitlerine uymalı ve dikkatli olmalıdır. Sahilde vakit geçireceklerin deniz suyu sıcaklığının 11°C civarında olduğunu unutmamaları önemlidir. Suya girmeden önce uygun hazırlık yapmaları faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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