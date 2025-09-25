HABER

Trabzon 25 Eylül Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 25 Eylül Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu kısmen açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Trabzon'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 23°C civarında olacak. Bu sıcaklık Eylül ayının sonlarına yaklaşırken bölgedeki normlara uygun. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 16°C ile 23°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu süre zarfında hava genellikle kısmen güneşli. Ancak 29 Eylül Pazartesi ve 30 Eylül Salı günleri yağmur ve çisenti ihtimali mevcut.

Trabzon'un Eylül ayındaki iklimi genellikle 15°C ile 23°C arasında değişiyor. Yüksek nem oranları da bu dönemde sıkça görülüyor. Yağış miktarı artar. Bu nedenle yağmurlu günlere hazırlıklı olmak gerekiyor.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar giymek gerekli. Su geçirmez giysiler de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranının yüksek olduğu günlerde terleme artar. Vücudun su kaybı bu nedenle yükselir. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve nefes alabilen kıyafetler giymek de rahatlık sağlar. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Şapkalar da rüzgarın etkisini azaltır.

Son olarak hava koşullarına göre plan yaparken esnek olunmalıdır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Bu, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

