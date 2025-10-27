Trabzon 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gün içinde sıcaklık 24°C civarında olacak. Gece sıcaklık 20°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %63 düzeyinde. Rüzgar hızı saatte 12.5 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:46. Gün batımı saati ise 17:24 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 28 Ekim Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 23°C civarında seyredecek. 29 Ekim Çarşamba günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 18°C seviyelerinde olacak. 30 Ekim Perşembe günü bol güneş ışığı altında hava sıcaklığı 18°C civarında olacak. 31 Ekim Cuma günü çoğunlukla güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 19°C seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. 29 Ekim Çarşamba günü yağmur geçişleri olacağı için şemsiye veya yağmurluk bulundurmak gerekir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, sabah ve akşam saatlerinde uygun kıyafetler giymek iyi olacaktır. Rüzgar hızının arttığı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgar nedeniyle olumsuz durumlara karşı tedbirli olunmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı saatlik hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlamalarınızı buna göre yapmanızda fayda var.