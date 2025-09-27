HABER

Trabzon 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 27 Eylül Cumartesi hava durumu gündüz sıcaklığı 18°C olacak. İşte detaylar...

Trabzon'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz ortalama sıcaklık 18°C civarında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı %75 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 28 Eylül Pazar günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 21°C civarında tahmin ediliyor. 29 Eylül Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti öngörülüyor. Hava sıcaklığı yine 21°C civarında olacak. 30 Eylül Salı günü ise yağmur geçişleri yaşanacak. Sıcaklık bu günlerde 20°C civarında kalacak. 1 Ekim Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 19°C seviyelerinde olacak. 2 Ekim Perşembe günü daha sıcak bir hava etkili olacak. Sıcaklık 22°C civarına ulaşacak. 3 Ekim Cuma günü sıcaklık 21°C olacak. Hava çoğunlukla güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler giymeniz de önerilir. Sıcaklık 20°C civarında olduğunda hafif ve kat kat giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı koruma sağlar. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre uygun kıyafetleri seçmek konfor artırır. Hava durumuna bağlı trafik ve yol durumlarını kontrol etmek de planlarınıza yardımcı olur.

