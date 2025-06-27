Trabzon 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 23°C, gece ise 22°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklığın 24°C olması bekleniyor. Nem oranı %80 olacak. Rüzgar hızı 20 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün içinde deniz suyu sıcaklığı 24°C olacak.

Cumartesi günü hava sıcaklığının 25°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. Pazar günü aralıklı yağışlar görülebilir. Pazartesi günü sıcaklığın 22°C civarında olması ve hava koşullarının genellikle açık olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alan kumaşlar seçilmelidir. Deniz suyu sıcaklığının 24°C olması, denize girmeyi planlayanlar için uygundur. Denize girmeden önce yerel hava ve deniz koşullarını kontrol etmek önemlidir.