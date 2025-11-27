Trabzon 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19°C civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 12°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %56 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 9.3 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:21. Gün batımı saati 16:54 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacak. 28 Kasım Cuma günü hava sıcaklığı 19°C olacak. 29 Kasım Cumartesi günü de aynı sıcaklığın görülmesi öngörülüyor. 30 Kasım Pazar günü ise hava sıcaklığının 20°C civarında olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli ve ılıman kalacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli hava koşulları nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgar hızı düşük seviyelerde olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.