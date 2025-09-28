Trabzon 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Öğle saatlerinde ise 19°C'ye çıkması öngörülmektedir. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C civarında kalacaktır. Hava hafif bulutlu bir gün şeklinde olacaktır. Nem oranı %77 seviyelerinde seyredecektir. Rüzgar kuzey yönünden eserek saatte 0.51 km hızla esecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 29 Eylül Pazartesi günü sıcaklığın 16°C ile 18°C arasında olması bekleniyor. 30 Eylül Salı günü de sıcaklık benzer seviyelerde kalacaktır. Bu dönemde genel olarak hava parçalı bulutlu olacaktır. Nem oranı yüksek seviyelerde seyretmeye devam edecektir.

Serin ve nemli hava koşullarında birkaç kat giysi giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde vücut ısısını korumak için bu önerilmektedir. Yüksek nem oranı nedeniyle nefes alabilen kumaşlardan giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarın hafif olması açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak önemlidir.