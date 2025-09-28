HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 28 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu serin olacaktır. Sabah saatlerinde sıcaklık 15°C olacak.

Trabzon 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Öğle saatlerinde ise 19°C'ye çıkması öngörülmektedir. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C civarında kalacaktır. Hava hafif bulutlu bir gün şeklinde olacaktır. Nem oranı %77 seviyelerinde seyredecektir. Rüzgar kuzey yönünden eserek saatte 0.51 km hızla esecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 29 Eylül Pazartesi günü sıcaklığın 16°C ile 18°C arasında olması bekleniyor. 30 Eylül Salı günü de sıcaklık benzer seviyelerde kalacaktır. Bu dönemde genel olarak hava parçalı bulutlu olacaktır. Nem oranı yüksek seviyelerde seyretmeye devam edecektir.

Serin ve nemli hava koşullarında birkaç kat giysi giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde vücut ısısını korumak için bu önerilmektedir. Yüksek nem oranı nedeniyle nefes alabilen kumaşlardan giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarın hafif olması açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fırtına öncesi sessizlik! Yeni haftanın gündemi bu olacak...Fırtına öncesi sessizlik! Yeni haftanın gündemi bu olacak...
Mersin'de kahreden kaza! İşçileri taşıyordu, tıra çarptı: 3 ölüMersin'de kahreden kaza! İşçileri taşıyordu, tıra çarptı: 3 ölü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.