Trabzon 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genel olarak yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık 12°C ile 15°C arasında değişirken, nem oranı yüksek kalacak. Kuzey yönlerden esen rüzgar, sabah ve akşam saatlerinde etkisini artıracak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları güneşli ve parçalı bulutlu günlerle sakinleşecek. Günlük planlarınızı yaparken bu hava durumunu dikkate almak önemli. İşte detaylar...

Trabzon 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Trabzon'da 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle yağmurlu ve serin. Sıcaklık gün boyunca 12°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette esecek. Bu koşullar sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin hale gelecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sakinleşecek. 30 Ekim Perşembe günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında seyredecek. 31 Ekim Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 19°C arasında değişecek. 1 Kasım Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar yine 14°C ile 19°C arasında olacak.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı terlemeyi artırabilir. Bu nedenle nemi emen giysiler giymek rahatlık sağlar. Rüzgarın orta kuvvette esmesi, serinlik hissini artırabilir. Kat kat giyinmek ve rüzgarlık bulundurmak faydalı olacaktır.

Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almalısınız. Hazırlıklı olmak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.

