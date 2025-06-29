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Trabzon 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 29 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu, sabah saatlerinde 23°C, gece ise 21°C civarında olacak.

Trabzon 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklığının 24°C olması bekleniyor. Nem oranı %77, rüzgar hızı ise 20 km/saat şeklinde. Rüzgar güneybatı yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik olması tahmin ediliyor. 30 Haziran Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığının 23°C civarında olması öngörülüyor. 1 Temmuz Salı günü yağmur ve çisenti beklentisi var. Sıcaklığın 25°C civarında olması bekleniyor. 2 Temmuz Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülebilir. Hava sıcaklığının 24°C civarında olması tahmin ediliyor. 3 Temmuz Perşembe günü de yer yer sağanaklar olacak. Sıcaklık 25°C civarında kalacak. 4 Temmuz Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık ise 24°C civarında olacak. 5 Temmuz Cumartesi günü bol güneş ışığı olacak ve sıcaklık 26°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik nedeniyle, yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Nem oranı yüksek olduğunda, terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alabilen kumaşlar seçilmelidir. Denize girmeyi planlayanlar için deniz suyu sıcaklığı 24°C uygundur. Ancak denize girmeden önce yerel hava ve deniz koşullarını kontrol etmek önemlidir. Hava koşullarının aniden değişebileceğini göz önünde bulundurarak, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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