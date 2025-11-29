Trabzon 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 29 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genel olarak güneşli olacak. Sıcaklık 18°C civarında. Gün boyunca sıcaklık 14°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı %61 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 8.1 km/h olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:25. Gün batımı saati ise 16:54.

Pazar günü, 30 Kasım 2025'te, Trabzon'da yer yer sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 12°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı yine %61 civarında olacak. Rüzgar hızı nedeniyse 8.1 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:25. Gün batımı 16:54 olarak hesaplanmıştır.

Pazartesi, 1 Aralık 2025 tarihinde, Trabzon'da orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 16°C arasında kalacak. Nem oranı %61 civarında olacak. Rüzgar hızı 8.1 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:25. Gün batımı ise 16:54.

Salı günü, 2 Aralık 2025'te, Trabzon'da orta şiddetli yağmur yine bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı %61 civarında olacak. Rüzgar hızı tahminleri 8.1 km/h şeklinde. Gün doğumu 07:25. Gün batımı 16:54 olarak hesaplanmıştır.

Çarşamba, 3 Aralık 2025'te, Trabzon'da bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 9°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı %61 civarında. Rüzgar hızı 8.1 km/h tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:25. Gün batımı ise 16:54.

Perşembe, 4 Aralık 2025'te, Trabzon'da yüksek bulutlar arasında görünen güneş bekleniyor. Sıcaklık 9°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı %61 olacak. Rüzgar hızı 8.1 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:25. Gün batımı 16:54.

Cuma günü, 5 Aralık 2025'te, Trabzon'da çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 11°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı %61 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı yine 8.1 km/h şeklinde. Gün doğumu saati 07:25. Gün batımı 16:54.

Önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşulları bekleniyor. Özellikle 30 Kasım ve 1-2 Aralık tarihlerinde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giyilmesi faydalı olacaktır. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine dikkat edilmeli. Sahilde vakit geçirenlerin dalga yüksekliğine dikkat etmesi gerekiyor. Günlük planlar yapılırken hava durumu göz önünde bulundurulmalı. Bu, olumsuz hava koşullarından etkilenmeyi azaltacaktır.