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Trabzon 29 Mayıs Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 29 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Trabzon'da hava durumu sabah saatlerinde kısmen yağmurlu, 16°C olarak başlayacak.

Trabzon 29 Mayıs Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Trabzon'da 29 Mayıs 2025 Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 20°C arasında değişecek. Cuma günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Hafta sonu hava koşullarında bir iyileşme öngörülüyor. Cumartesi günü bulutlar artacak. Pazar günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Trabzon'un iklimi, yıl boyunca yüksek nem oranları ve düzenli yağışlarla karakterizedir. Mayıs ayında ortalama sıcaklıklar 14.1°C ile 17.5°C arasında değişiyor. Nem oranı ise %83 civarındadır. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı 13'tür.

Önümüzdeki günlerdeki yağışlı hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun kıyafetleri hazırlamak da gereklidir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyeceğini unutmamak gerekir. Araç kullanırken dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak önemlidir. Evde kalanlar için yüksek nem oranı rutubet sorunlarına yol açabilir. Evin havalandırılması ve nem seviyesinin kontrol edilmesi faydalı olacaktır.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak ve gerekli önlemleri almak, olası olumsuzlukların önüne geçmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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