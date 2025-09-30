HABER

Trabzon 30 Eylül Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 30 Eylül 2025 Salı günü sabah saatleri 18°C civarında olacaktır. Hava yağmurlu ve nemli bir atmosferle başlayacaktır.

Öğle saatlerinde sıcaklık 19°C'ye yükselecek. Yağışların devam etmesi beklenmektedir. Akşam saatlerinde sıcaklık 17-18°C arasında olacak. Yağmur etkisini sürdürecektir. Rüzgar, kuzeybatıdan saatte 8-10 km hızla esecektir. Nem oranı ise gün boyunca %85-87 seviyelerinde kalacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. 1 Ekim Çarşamba hafif yağmur bekleniyor. 2 Ekim Perşembe bulutlu ve güneşli bir gün olacak. 3 Ekim Cuma ise bol güneş ışığı görülecek. Gündüz sıcaklıkları 19-21°C, gece sıcaklıkları 16-18°C arasında değişecektir.

Trabzon'un Karadeniz iklimi bol yağışlıdır. Özellikle sonbahar aylarında yağışların artması öngörülmektedir. Bu dönemde yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmak için önemlidir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkilediği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olmak gereklidir. Nem oranı yüksek günlerde astım veya alerji rahatsızlığı olanların tedbirli olmaları önerilmektedir.

