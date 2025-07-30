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Trabzon 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu, yüksek nem oranı ve sıcaklıkla birlikte, gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Trabzon 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının yaklaşık 31°C, gece ise 27°C olması öngörülüyor. Yüksek nem, bunaltıcı bir hava hissiyatı yaratabilir.

31 Temmuz Perşembe ve 1 Ağustos Cuma günlerinde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu günlerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı, gündüz sıcaklıklarının 29°C, gece sıcaklıklarının ise 26°C civarında olacağı tahmin ediliyor. 2 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklıkları gündüz 28°C, gece 25°C olacağı ve yağışların devam edeceği düşünülüyor.

Bu süreçte, yüksek nem ve yağışlar hava koşullarında değişkenlik yaratabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksekliği nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle, bol su içerek vücudunuzu nemli tutmanız önemlidir. Sıcak saatlerde, açık hava aktivitelerinden kaçınarak serin ortamlarda bulunmak sağlığınız açısından daha uygundur. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde, su birikintilerinden uzak durarak olası su baskınlarına karşı dikkatli olmanızda fayda vardır.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde hava koşulları nemli ve yağışlı olacak gibi görünüyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak, gerekli önlemleri almanıza yardımcı olacaktır. Bu, konforlu ve güvenli bir gün geçirmeniz için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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