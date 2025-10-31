HABER

Trabzon 31 Ekim Cuma hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz 18°C, gece ise 14°C sıcaklık bekleniyor. Kasım ayının ilk günlerinde sıcaklık 19°C ila 18°C arasında seyredecek. Hava genel olarak yağışsız kalacak. Ancak, ay ortalarında sıcaklıklar düşecek ve yağış miktarının artma ihtimali bulunuyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler, değişken hava koşullarına hazırlıklı olmalı.

Trabzon'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz hava sıcaklığı 18°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 14°C seviyelerinde bekleniyor. Nem oranı %33 ile %52 arasında değişecek. Rüzgar hızı 10 km/s civarında olacak.

Kasım ayının ilk günlerinde hava koşulları benzer şekilde ılıman kalacak. 1 Kasım Cumartesi günü sıcaklık 19°C tahmin ediliyor. 2 Kasım Pazar günü ise 18°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Kasım ayının ortalarına doğru hava koşullarında değişiklikler yaşanabilir. Ortalama yüksek sıcaklıkların 15°C, düşük sıcaklıkların 4.7°C civarına düşmesi bekleniyor. Bu dönemde yağış miktarının artması olasıdır. Nem oranının yükselmesi söz konusu olabilir.

Hava koşullarının ılıman ve yağışsız olması, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. Hava sıcaklıklarının düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket giymek faydalı olacaktır. Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Bu, planlarınızı yapmanıza yardımcı olur.

