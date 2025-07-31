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Trabzon 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak...

Trabzon 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte yüksek nem oranı ve düşük basınç koşulları ile şekillenecek. Bu koşullar, ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara yol açabilir.

1 Ağustos Cuma günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 2 Ağustos Cumartesi günü şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. 3 Ağustos Pazar günü ise alçak bulutların hakim olması tahmin ediliyor.

Bu tür hava koşullarında, özellikle yoğun yağış dönemlerinde, su baskınlarına karşı hazırlıklı olunmalıdır. Evlerin alt katlarında su baskını riski nedeniyle önlemler alınmalıdır. Suyun birikebileceği alanlardan uzak durulmalıdır. Gök gürültülü fırtınalar sırasında açık alanlardan ve yüksek yapılardan uzak durmak, yıldırım çarpmalarına karşı koruyucu bir önlem olacaktır.

Sürekli değişen hava koşullarına karşı güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlamalarınızı yaparken bu bilgiler size yardımcı olur. Yerel yönetimlerin ve meteoroloji servislerinin uyarılarını dikkate almak, olası tehlikelere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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