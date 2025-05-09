Trabzon 9 Mayıs Cuma hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Trabzon'un Mayıs ayı için tipiktir. Bölgenin ılıman iklimini yansıtmaktadır.

Hafta sonu, 10 Mayıs Cumartesi günü, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında olacak. 11 Mayıs Pazar günü, zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece ise 13°C olacak. 12 Mayıs Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı ise 13°C civarında olacak.

Trabzon'un Mayıs ayı genellikle ılıman ve nemli bir iklime sahiptir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 16°C ile 21°C arasında değişir. Gece sıcaklıkları ise 9°C ile 16°C arasında seyreder. Bu dönemde yağışlar artar. Mayıs ayında Trabzon'da ortalama 0.3 mm ile 1.6 mm arasında yağış görülmektedir.

Önümüzdeki günlerde yağışların artması bekleniyor. Özellikle 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde yağmurlu hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Seyahat planlarınızı yaparken, hava durumunu kontrol edin. Uygun kıyafet ve ekipman hazırlığı yapmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalı ve su birikintilerinden uzak durulmalıdır.

Trabzon'da 9 Mayıs Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Hafta sonu ve takip eden günlerde yağışların artması öngörülmektedir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak planlarınızı düzenlemeniz önerilir.