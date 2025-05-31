Trabzon'da 6 gün önce dereye düşen çocuktan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de ailesiyle gezdiği sırada Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan Faisal Ramzi Alshaikh'nin bulunması için yürütülen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve diğer ilgili kurumlardan ekiplerin dere yatağında ve göldeki çalışmalarına gönüllüler de eşlik etti.

Çocuğun cenazesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekiplerince dereye düştüğü yerden yaklaşık 2,2 kilometre aşağıda bulundu.

Sudan çıkartılan cenaze, otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Valilikten yapılan açıklamada, Faisal Ramzi Alshaikh'nin cenazesinin, yürütülen yoğun arama kurtarma çalışmaları neticesinde akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 2 bin 200 metre aşağıda bulunduğu belirtildi.

Cenazenin bulunmasının ardından Vali Aziz Yıldırım'ın, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği ile irtibata geçerek hem büyükelçiliği bilgilendirdiği hem de acılı aileye taziye dileklerini ilettiği vurgulanan açıklamada, "Olayla ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Evladını kaybeden aileye sabır ve başsağlığı, olayda görev alan tüm ekiplerimize ise özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz da cenazenin bulunduğu yere gelerek son duruma ilişkin bilgi aldı.

Sapmaz, "Evladımız, düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre sonrasında bir taşın altında bulundu. Bundan sonra ilk etapta savcılığımızın süreci olacak. Sonrasında ailemizin talepleri doğrultusunda cenaze işlemlerine başlanacak. Evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Ailesiyle Suudi Arabistan'dan gezmek için Trabzon'a gelen Faisal Ramzi Alshaikh, 26 Mayıs'ta düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır