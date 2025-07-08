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Trabzon'da camide çıkan yangına itfaiye müdahale etti

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Mağlakamboz Yaylası’ndaki camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, camide maddi hasar meydana geldi.

Trabzon'da camide çıkan yangına itfaiye müdahale etti

Edinilen bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde Çaykara ilçesine bağlı Mağlakamboz Yaylası’ndaki camide henüz tespit edilemeyen bir nedenle başladı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye, Çaykara ilçesi jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trabzon da camide çıkan yangına itfaiye müdahale etti 1

YANGIN BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sonucu caminin iç kısmında hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

08 Temmuz 2025
08 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
yangın Trabzon cami
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