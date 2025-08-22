HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon'da düğün magandası dehşet saçtı! Görüntüler kan dondurdu: 1 ölü, 2 yaralı

İçerik devam ediyor
Cansu Akalp

Trabzon'un Çaykara ilçesinde düzenlenen bir düğün merasiminde, gelin alma sırasında evin bahçesine doğru rastgele açılan ateş, faciaya neden oldu. Seken kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. O ana ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ateş açan polis memuru ile akrabası gözaltına alındı. İşte kan donduran o anlar...

Trabzon'un Çaykara ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Düğün öncesi gelin alma merasiminde tabancalarla rastgele açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği 43 yaşındaki Fuat Han hayatını kaybetti, 16 yaşındaki Betül T. ve 31 yaşındaki Zişan S. yaralandı. Düğün iptal edilirken, olayla ilgili 1'i özel harekat polisi, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşkıran Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün öncesi gelin alma sırasında bazı kişiler tabancalarla rastgele ateş açtı.

Trabzon da düğün magandası dehşet saçtı! Görüntüler kan dondurdu: 1 ölü, 2 yaralı 1

Bu sırada mermilerden biri Erzurum’dan ilçeye gelen damadın akrabası Fuat Han, Betül T. ve Zişan S.’ye isabet etti.

Trabzon da düğün magandası dehşet saçtı! Görüntüler kan dondurdu: 1 ölü, 2 yaralı 2

Ateş edilen anlar kameraya yansıdı ve görüntüler kan dondurdu.

3 KİŞİ KANLAR İÇİNDE KALDI!

Vurulan 3 kişi kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan Fuat Han, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan yaralılarda Zişan S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumun iyi olduğu belirtildi.

Trabzon da düğün magandası dehşet saçtı! Görüntüler kan dondurdu: 1 ölü, 2 yaralı 3

DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

Yaşanan olay nedeniyle düğün iptal edilirken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede boş kovan toplayıp inceleme başlattı.

Yapılan araştırma sonucu polis memuru Y.E.B. (28) ile akrabası M.B.’nin (47) ateş açtığı belirlendi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En pahalı serinlik: Aracın kasasını havuza çevirdi! Yüklü miktarda ceza yediEn pahalı serinlik: Aracın kasasını havuza çevirdi! Yüklü miktarda ceza yedi
Togg paylaştı! Yeni model yolda, işte ilk görüntüsü...Togg paylaştı! Yeni model yolda, işte ilk görüntüsü...

Anahtar Kelimeler:
Trabzon Çaykara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 yaş küçük eşi Murat Özdemir gözaltına alındı! Suç örgütü iddiası

12 yaş küçük eşi Murat Özdemir gözaltına alındı! Suç örgütü iddiası

Üşümezsoy, Marmara'daki o fay hattını işaret edip uyardı

Üşümezsoy, Marmara'daki o fay hattını işaret edip uyardı

Fenerbahçe Edson Alvarez'i resmen açıkladı

Fenerbahçe Edson Alvarez'i resmen açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadet Oruç'tan ağıza alınmayacak küfürler ve tehdit! "Ters kelepçeyle aldırtmazsam..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadet Oruç'tan ağıza alınmayacak küfürler ve tehdit! "Ters kelepçeyle aldırtmazsam..."

Boş sandalyelerin sebebini Fenerbahçe maçına bağladı

Boş sandalyelerin sebebini Fenerbahçe maçına bağladı

İstanbul'daki kanlı cinayet kamerada! Yaşları henüz 17 ve 18...

İstanbul'daki kanlı cinayet kamerada! Yaşları henüz 17 ve 18...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.