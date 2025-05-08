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Trabzon'da hava durumu nasıl olacak? Trabzon 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Trabzon 8 Mayıs Perşembe hava durumu açıklandı. Trabzon'da hava durumu bulutlu ve güneşli olacak.

Trabzon'da hava durumu nasıl olacak? Trabzon 8 Mayıs Perşembe hava durumu!
Sedef Karatay

Trabzon'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları ise 16°C civarında olacaktır. Trabzon'un Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları dikkate alındığında, hava koşulları mevsime uygundur.

9 Mayıs Cuma günü çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları 16°C civarında olacaktır. 10 Mayıs Cumartesi günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı beklenmektedir. Bu günde gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları ise 17°C civarında olacaktır. Hava koşullarının genel olarak ılıman ve mevsime uygun olması öngörülmektedir.

Trabzon'un Mayıs ayı genellikle ılıman ve nemli bir iklime sahiptir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 16°C ile 21°C arasında değişmektedir. Gece sıcaklıkları ise 8°C ile 16°C arasında seyreder. Bu dönemde yağış miktarı artmaktadır. Mayıs ayında ortalama 0.3 mm yağış düşmektedir.

Bu hava koşulları altında, yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farklara dikkat etmek önemlidir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarıp giymek vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olacaktır.

Trabzon'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü başlayarak önümüzdeki günlerde hava koşullarının ılıman ve mevsime uygun olması beklenmektedir. Bu dönemde yağışlı günlere hazırlıklı olmak ve kat kat giyinmek konforlu bir deneyim sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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