Trabzon'da kahreden olay! Polis memuru uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan düşen polis memuru hayatını kaybetti. Polis memurunun cesedi, savcılık incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yamaçtan düşen oğlunu kurtarmak isterken yaralanan baba Ali Rıza Çavuş'un da Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Hıdırnebi Yaylası'ndaki bahçede ailesine yardım eden Bayburt Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Çavuş, dengesini kaybederek yamaçtan düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerce yapılan kontrollerde, Çavuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis memurunun cesedi, savcılık incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

BABA TEDAVİ ALTINDA

Bu arada, yamaçtan düşen oğlunu kurtarmak isterken yaralanan baba Ali Rıza Çavuş'un da Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, X şirketinin sosyal medya platformundan taziye mesajı yayımladı.

Eldivan, mesajında, "Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube kadrosunda görev yapan polis memuru Ahmet Çavuş'un, Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası'nda meydana gelen yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum polis memuru Ahmet Çavuş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

