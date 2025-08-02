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Trabzon'da Sinem'i katleden caninin yakalanma anı kamerada! Çadıra polis baskını... Tanınmamak için kaşlarını bile kazıtmış

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Trabzon'da Sinem Somun’u balkondan girerek öldüren ve bekçiyi yaralayıp kaçan Ali Eren Somun, 2 gün sonra yakalandı. İzini kaybettiren Somun, Sinop'ta kamp kurmak için çadır kurarken şok baskınla ele geçirildi. Operasyon anı kameralara yansırken katil zanlısının tanınmamak için saç, sakal ve kaşlarını kazıttığı; motosikletine de sahte plaka taktığı ortaya çıktı.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde önceki gece 30 yaşındaki Ali Eren Somun, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen boşanma aşamasında olduğu 27 yaşındaki eşi Sinem Somun’un evine arka balkondan tırmanarak girdi. Evde çıkan tartışma sırasında tabancasını çeken Somun, Sinem’i sırtından ve bacağından vurarak ağır yaraladı.

Trabzon da Sinem i katleden caninin yakalanma anı kamerada! Çadıra polis baskını... Tanınmamak için kaşlarını bile kazıtmış 1

SİNEM SOMUN HAYATINI KAYBETTİ, BEKÇİ YARALANDI

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçilerine de ateş eden zanlı, görevli bekçi E.E’yi kasığından yaralayarak motosikletle kaçtı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sinem Somun, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bekçinin ise ameliyat sonrası durumunun iyi olduğu bildirildi.

Trabzon da Sinem i katleden caninin yakalanma anı kamerada! Çadıra polis baskını... Tanınmamak için kaşlarını bile kazıtmış 2

ÇADIRDA KAMP YAPARKEN YAKALANDI

Kaçarak izini kaybettiren katil zanlısı iki gün sonra Sinop'ta yakalandı. Özel harekat polislerinin gece saatlerinde düzenlediği operasyonda, Somun kamp yapmak için çadır kurduğu kırsal alanda ele geçirildi.

Trabzon da Sinem i katleden caninin yakalanma anı kamerada! Çadıra polis baskını... Tanınmamak için kaşlarını bile kazıtmış 3

OPERASYON ANI KAMERADA

Operasyon anına ait görüntüler ise İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Trabzon da Sinem i katleden caninin yakalanma anı kamerada! Çadıra polis baskını... Tanınmamak için kaşlarını bile kazıtmış 4

Görüntülere göre; özel harekât timlerinin katıldığı operasyonda, gece saatlerinde kırsalda kurulan kamp alanına baskın düzenlendi.

Şüphelinin gizlendiği çadır çevresi sessizce sarıldı. Operasyonda timlerin profesyonel bir şekilde şüpheliyi etkisiz hale getirdiği ve gözaltına aldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Trabzon da Sinem i katleden caninin yakalanma anı kamerada! Çadıra polis baskını... Tanınmamak için kaşlarını bile kazıtmış 5

DESTE DESTE SİLAH VE PARA BULUNDU

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, zanlının yanında bir tabanca ile yüklü miktarda nakit para bulunduğu da görüntülere yansıdı.

Fotoğraflarda kamp eşyalarının arasında gizlenmiş bir tabanca ve desteler halinde para dikkat çekti.

Trabzon da Sinem i katleden caninin yakalanma anı kamerada! Çadıra polis baskını... Tanınmamak için kaşlarını bile kazıtmış 6

TANINMAMAK İÇİN SAÇINI, SAKALINI HATTA KAŞINI KESMİŞ

Çadırda saklanırken yakalanan zanlının, tanınmamak için saç, sakal ve kaşlarını kestiği, motosikletine sahte plaka taktığı belirlendi. Zanlı, Trabzon’a götürülerek sorguya alındı.

Trabzon da Sinem i katleden caninin yakalanma anı kamerada! Çadıra polis baskını... Tanınmamak için kaşlarını bile kazıtmış 7

KAPTAN OLACAKTI TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı Bölümü mezunu olan Sinem Somun’un, 10 gün sonra çalışacağı gemide kaptanlığa başlayacağı öğrenildi. Genç kadın, Giresun’un Eynesil ilçesinde toprağa verildi. Ali Eren Somun’un adli işlemleri ise sürüyor.

Trabzon da Sinem i katleden caninin yakalanma anı kamerada! Çadıra polis baskını... Tanınmamak için kaşlarını bile kazıtmış 8
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Sinop Trabzon
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