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Trabzon'da yayla şenliği: Sultan Murat Yaylası'nda kavalın sesi yankılandı

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat Yaylası'nda geleneksel 20 Ağustos şenlikleri öncesinde düzenlenen kaval etkinliği, yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene ve Of yörelerine özgü dilli kavalın genç icracıları, saatler süren performanslarıyla yaylada horon ve müzik dolu bir gece yaşattı.

Trabzon'da yayla şenliği: Sultan Murat Yaylası'nda kavalın sesi yankılandı

Sultan Murat Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte bölgenin genç kavalcıları Avukat İsmail Özsoy, Hasan Cansız, Yunus Emre Saral, Emre Çetinkaya, Mahmut Yiğit, Fuat Delibalta, Tayip Beşinci ve İlyas Okur, yöresel ezgileri seslendirdi. Müzik eşliğinde yaylada horonlar oynanırken, saatler süren program renkli görüntülere sahne oldu.

Trabzon da yayla şenliği: Sultan Murat Yaylası nda kavalın sesi yankılandı 1

"KAVAL, BU BÖLGENİN KADİM KÜLTÜRLERİNDEN BİRİ"

Etkinliğin organizasyonunda yer alan kaval icracısı İsmail Özsoy, kavalın Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene ve Of yörelerinde kadimden gelen bir miras olduğunu belirtti. Kavalın yalnızca bir müzik aleti olmadığını ifade eden Özsoy, "Kaval ağıtlarda, horonlarda, göçlerde ve insanların hayatındaki birçok duygusal anda bu coğrafyanın insanıyla birlikte olmuş kadim bir kültürdür" dedi.

Trabzon da yayla şenliği: Sultan Murat Yaylası nda kavalın sesi yankılandı 2

Bölgede geçmişte tulum kültürünün de bulunduğunu belirten Özsoy, kemençe kültürünün kavaldan sonra bölgeye girdiğini ifade etti. Özsoy, tulum kültürünün yeniden yaşatılması amacıyla genç icracı Emre Çetinkaya'nın tulum çalmaya başladığını ve bu kültürün gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Trabzon da yayla şenliği: Sultan Murat Yaylası nda kavalın sesi yankılandı 3

"GENÇLERLE BİRLİKTE KÜLTÜRÜ YENİDEN CANLANDIRACAĞIZ"

Sultan Murat Yaylası'nda kaval kültürünün uzun yıllardır yaşatıldığını ancak kaval icracısı Yusuf Usta'nın vefatının ardından bu geleneğin zaman içerisinde gerilemeye başladığını ifade eden Özsoy, gençlerin kültüre sahip çıkmasının önemine dikkat çekti. Özsoy, "Genç kardeşlerimizle birlikte bu kültürü yeniden canlandırmak istiyoruz. Kavalın sesini Solaklı Vadisi'nde ve bölgemizde gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
Yüzlerce kişinin katıldığı Sultan Murat Yaylası'ndaki buluşma, bölgenin geleneksel müzik kültürünün genç nesiller tarafından sahiplenildiğini gösteren renkli görüntülere sahne oldu.

Trabzon da yayla şenliği: Sultan Murat Yaylası nda kavalın sesi yankılandı 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon yayla Horon
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