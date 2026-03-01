HABER

Trabzon Hava Durumu! 01 Mart Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 1 Mart 2026 Pazar günü hafif sağanak yağmur bekleniyor. Hava durumu 5°C ile 8°C arasında değişecek, bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. 2 Mart'ta çok bulutlu havanın yanı sıra, 5°C ile 9°C arasında bir sıcaklık söz konusu. 3 Mart'ta yer yer güneşli bir gün geçirilecek. Şemsiye ve su geçirmez giysiler, serin ve yağışlı havalar için öneriliyor. Hava koşullarına uygun önlemler almak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'da 1 Mart 2026 Pazar günü hava durumu hafif sağanak yağmur ile başlayacak. Sıcaklık 7°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 5°C ile 8°C arasında değişecek. Hava bulutlu olacak. Trabzon'da hava yağışlı ve serin olacak.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Mart Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 5°C ile 9°C arasında seyredecek. 3 Mart Salı günü yer yer güneşli olacak. Ardından hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 6°C ile 11°C arasında olacak. 4 Mart Çarşamba günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 5°C ile 8°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava serin ve yağışlı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont da tercih edebilirsiniz. Soğuk havaya karşı korunmak için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler seçmelisiniz. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmalısınız. Şapka da kullanarak kendinizi koruyabilirsiniz. Bu şekilde Trabzon'daki hava koşullarına uygun önlemler almış olursunuz. Böylece daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
